Про це повідомляють #Букви.
Добровольці служили разом з перших днів повномасштабного вторгнення, і загинули разом в одну мить.
Бійці загинули 2 березня 2023 року. Із захисниками попрощалися у п‘ятницю об 11:00 в столиці України на площі Майдан Незалежності.
Крім того, об 13:00 відбулося поховання військових на Алеї Героїв Лісового кладовища у Києві.
Провести батька та сила в останню путь прийшли родина, друзі, колеги, побратими та посестри, віддавши шану героям.
У Києві попрощалися з бійцями Олегом та Микитою Хомюками, які загинули, обороняючи Бахмут // 16 фото
- 9 березня у селі Бовшів Івано-Франківської області відбулося прощання з бійцем 67-ї окремої механізованої бригади, комбатом Дмитром Коцюбайлом із позивним “Да Вінчі”.
- 7 березня в бою під Бахмутом загинув Герой України, боєць 67-ї окремої механізованої бригади, комбат Дмитро Коцюбайло із позивним “Да Вінчі”.
- 7 березня у Києві попрощалися з чотирма українськими військовими диверсійно-розвідувальної групи із добровольчого батальйону “Братство”, які загинули під час виконання бойового завдання у Брянській області РФ.