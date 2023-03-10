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Добровольці служили разом з перших днів повномасштабного вторгнення, і загинули разом в одну мить. 

Бійці загинули 2 березня 2023 року. Із захисниками попрощалися у п‘ятницю об 11:00 в столиці України на площі Майдан Незалежності.

Крім того, об 13:00 відбулося поховання військових на Алеї Героїв Лісового кладовища у Києві.

Провести батька та сила в останню путь прийшли родина, друзі, колеги, побратими та посестри, віддавши шану героям.

  • У Києві попрощалися з бійцями Олегом та Микитою Хомюками, які загинули, обороняючи Бахмут

  • У Києві попрощалися з бійцями Олегом та Микитою Хомюками, які загинули, обороняючи Бахмут

  • У Києві попрощалися з бійцями Олегом та Микитою Хомюками, які загинули, обороняючи Бахмут

  • У Києві попрощалися з бійцями Олегом та Микитою Хомюками, які загинули, обороняючи Бахмут

  • У Києві попрощалися з бійцями Олегом та Микитою Хомюками, які загинули, обороняючи Бахмут

  • У Києві попрощалися з бійцями Олегом та Микитою Хомюками, які загинули, обороняючи Бахмут

  • У Києві попрощалися з бійцями Олегом та Микитою Хомюками, які загинули, обороняючи Бахмут

  • У Києві попрощалися з бійцями Олегом та Микитою Хомюками, які загинули, обороняючи Бахмут

  • У Києві попрощалися з бійцями Олегом та Микитою Хомюками, які загинули, обороняючи Бахмут

  • У Києві попрощалися з бійцями Олегом та Микитою Хомюками, які загинули, обороняючи Бахмут

  • У Києві попрощалися з бійцями Олегом та Микитою Хомюками, які загинули, обороняючи Бахмут

  • У Києві попрощалися з бійцями Олегом та Микитою Хомюками, які загинули, обороняючи Бахмут

  • У Києві попрощалися з бійцями Олегом та Микитою Хомюками, які загинули, обороняючи Бахмут

  • У Києві попрощалися з бійцями Олегом та Микитою Хомюками, які загинули, обороняючи Бахмут

  • У Києві попрощалися з бійцями Олегом та Микитою Хомюками, які загинули, обороняючи Бахмут

  • У Києві попрощалися з бійцями Олегом та Микитою Хомюками, які загинули, обороняючи Бахмут

У Києві попрощалися з бійцями Олегом та Микитою Хомюками, які загинули, обороняючи Бахмут // 16 фото