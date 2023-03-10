У Києві попрощалися з бійцями Олегом та Микитою Хомюками, які загинули, обороняючи Бахмут

10 березня у Києві відбулася громадянська панахида за полеглими військовими батьком та сином Олегом "Хомою" Хомюком та Микитою "Туристом" Хомюком, які боронили місто Бахмут Донецької області.

Про це повідомляють #Букви.

Добровольці служили разом з перших днів повномасштабного вторгнення, і загинули разом в одну мить.

Бійці загинули 2 березня 2023 року. Із захисниками попрощалися у п‘ятницю об 11:00 в столиці України на площі Майдан Незалежності.

Крім того, об 13:00 відбулося поховання військових на Алеї Героїв Лісового кладовища у Києві.

Провести батька та сила в останню путь прийшли родина, друзі, колеги, побратими та посестри, віддавши шану героям.