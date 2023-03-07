У Києві попрощалися з чотирма бійцями диверсійної групи «Братства», які загинули у Брянській області РФ

Сьогодні, 7 березня, у Києві попрощалися з чотирма українськими військовими диверсійно-розвідувальної групи з добровольчого батальйону "Братство", які загинули під час виконання бойового завдання у Брянській області РФ.

Про це повідомляють #Букви.

Наприкінці грудня 2022 року стало відомо про те, що в Брянській області РФ загинули четверо українських військових із диверсійної групи “Братство”: Максим Михайлов (“Непийпиво”), Юрій Горовець (“Святоша”), Тарас Карпюк (“Тарасій”) та Богдан Лягов (“Аполлон”).

Церемонія прощання відбулася в Михайлівському Золотоверхому Соборі у Києві, об 11:30 там провели панахиду. Потім відбулося прощання з бійцями на Майдані Незалежності. Поховають українських захисників на Байковому кладовищі.

Загиблий Тарас Карпюк із позивним “Тарасій”, якому було 38 років, пройшов “Майдан” разом із побратимом та кілька разів був поранений. Став одним із перших добровольців, які поїхали воювати в АТО, згодом під Іловайськом отримав поранення у бою з ворогом.

Наймолодшим серед загиблих був Богдан Лягов з позивним “Аполлон”, йому було 19 років. За словами його побратимів, через два дні після повномасштабного вторгнення РФ, 26 лютого 2022 року, хлопець пішки прийшов на інший берег Києва, щоб вступити до добровольчого батальйону.

Юрій Горовець на псевдо “Святоша” 2014 року разом із побратимами приєднався до добровольчого батальйону “Шахтарськ”, того ж року їхній підрозділ боронив Іловайськ.

До повномасштабного вторгнення Росії Юрій брав участь в акціях проти “Партії Шарія” та ОПЗЖ, московського патріархату та телеканалів Віктора Медведчука. Після 24 лютого Юрій Горовець став командиром групи українських диверсантів у “Братстві”. Юрію було 34 роки.

Ще один захисник, який загинув під час виконання бойового завдання у Брянській області – Максим Михайлов на псевдо “Непийпиво”. Максиму було 32 роки, раніше він відкрив кав’ярню у центрі Києва, яку назвав “Постапокаліптична”. У нього залишилася наречена Єлизавета. Святкування весілля пара хотіла влаштувати після 29 грудня, однак захисник загинув.







































У Києві попрощалися з чотирма бійцями диверсійної групи «Братства», які загинули у Брянській області РФ // 22 фото