У Києві попрощалися з екснардепом Олегом Барною та його командиром Валерієм Дороховим, які загинули на фронті

Сьогодні, 21 квітня, у Києві попрощалися з народним депутат 8-го скликання Олегом Барною та його командиром Валерієм Дороховим, які разом загинули у бою проти російських окупантів.

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Церемонія прощання з полеглими захисниками України відбулася у Михайлівському соборі та на Майдані Незалежності в Києві. Попрощатися з українськими захисниками прийшли десятки людей, зокрема колеги, побратими та рідні загиблих. Серед них був і п’ятий президент України Петро Порошенко з дружиною.

“Сьогодні Україна прощається із воїном Олегом Барною та його командиром Валерієм Дороховим. Разом вони загинули під час штурму позицій ворога. Я познайомився з Олегом Барною під час Помаранчевої Революції. Добре пам’ятаю і те, як 18 лютого перед моїми очима його поранили у Маріїнському парку. Але це його не зупинило, і він пішов в АТО. І навіть коли лікарі дали йому статус інвалідності і заборонили йти в армію, 24 лютого, він вимагав, щоб йому дали можливість захищати Україну”, – розповів Петро Порошенко.

А також зазначив, що виступить з ініціативою, щоб Олега Барну та Валерія Дорохова нагородили найвищими нагородами.

18 квітня Олегу мало б виповнитися 56 років. Олег Барна народився 18 квітня 1967 року у селі Нагірянці Чортківського району Тернопільської області в родині вчителів Степана Михайловича та Світлани Людвігівни. Працював вчителем математики, фізики, інформатики, допризивної підготовки в Ридодубівській та Білобожницькій школах (1991—2014).

Активний учасник Євромайдану в Чортківському районі та у Києві. Отримав поранення в голову та вибите праве плече внаслідок протистоянь 18 лютого 2014 року в Маріїнському парку. 13 жовтня 2019 року на підставі комісії ЛКК військового шпиталю внаслідок отриманих травм під час Революції гідності та внаслідок травм і хвороб, пов’язаних із виконанням завдань в зоні АТО, отримав статус особи з інвалідністю ІІІ групи, як ветеран війни.

У липні 2014 року добровольцем пішов у ЗСУ в зону АТО, боєць 128-мої окремої гірськопіхотної бригади, командир мінометного розрахунку (псевдо “Дядько Олег”). З початком російського вторгнення в Україну 2022 року рушив добровольцем у військкомат, а з 25 лютого вже був зарахований на посаду командира гранатометного відділення.

Разом з Олегом Барною загинув і 31-річний командир бойового єгерського взводу Валерій Дорохов.

Валерій був командиром взводу роти охорони міського військкомату, а став командиром бойового єгерського взводу. Випускник юридичного факультету Тернопільського Західноукраїнського університету. Був старостою, очолював молодіжний правовий гурток, брав активну участь у громадському та волонтерському житті факультету та університету.

Валерій народився 21 червня 1991 року в м.Тернопіль, у 2008 році вступив до юридичного факультету Західноукраїнського національного університету. Староста, очолював молодіжний правовий гурток, брав активну участь у громадському та волонтерському житті факультету та університету.