У Києві попрощалися з ексв’язнем Кремля Геннадієм Афанасьєвим, який загинув на війні проти РФ

Сьогодні, 30 грудня, у Києві попрощалися з полеглим захисником України Геннадієм Афанасьєвим, який загинув на фронті під час повномасштабної війни Росії проти України.

Про це повідомляють #Букви.

Церемонія прощання відбулася в Михайловському Золотоверхому Соборі у Києві. Поховають українського захисника у місті Вишневе.

Провести героя в останню путь прийшли не лише рідні, друзі й бойові товариші, але й представники кримськотатарського народу.

21 грудня у Луганській області активіст спротиву окупації Криму і колишній політв’язень Кремля Геннадій Афанасьєв загинув на російсько-українській війні. Воював Геннадій у складі 130 батальйону ТРО 241 бригади.

Він став боронити Україну після початку широкомасштабного вторгнення Росії. У захисника України залишилася дружина та дворічна донька.

“Захищаючи свою країну, на фронті загинув колишній політв’язень Геннадій Афанасьєв. Вічна слава Герою!” ­– написав Олег Сенцов.

9 травня 2014 року, під час святкування Дня перемоги, Афанасьєв був затриманий у Сімферополі. Геннадія Афанасьєва схопили на вулиці, побили, посадили до авто із мішком на голові, довго возили містом. Потім привезли до будівлі ФСБ.

Наприкінці травня 2014 року на сайті ФСБ Росії з’явилася інформація про те, що Геннадій Афанасьєв разом з Олегом Сенцовим, Олександром Кольченком та Олексієм Чірнієм був членом диверсійно-терористичної групи “Правого сектора” й готував низку терактів на території Криму. Одразу після появи цієї публікації російські федеральні канали показали сюжети новин, у яких Афанасьєв зізнається в тому, що він готував терористичні акти, і називає Сенцова лідером угруповання.

24 грудня 2014 року на закритому засіданні Московським міським судом визнаний винним у тероризмі й засуджений до семи років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії суворого режиму. За версією слідства Геннадій Афанасьєв входив у кримську групу Сенцова, створену у квітні 2014 року за вказівкою “Правого сектора”.

У березні 2016 року Україна звернулася до Росії з проханням про екстрадицію чотирьох засуджених українців, у тому числі Геннадія Афанасьєва.

14 червня 2016 року Афанасьєв і засуджений Юрій Солошенко були вислані в Україну, їх обміняли на фігурантів справи про сепаратизм, українських громадян, Олену Гліщінську й Віталія Діденка.

Геннадій Афанасьєв подав у Європейський суд із прав людини позов на російське правосуддя за катування, яких він зазнав у в’язницях Російської Федерації. 16 червня 2016 року Європейський суд із прав людини прийняв позов Геннадія Афанасьєва.





















У Києві попрощалися з ексв’язнем Кремля Геннадієм Афанасьєвим, який загинув на війні проти РФ // 11 фото