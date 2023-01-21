Про це повідомляють #Букви.
О 10 ранку траурна процесія з тілами загиблих прямувала від будівлі МВС до Українського дому в центрі міста. Через це було перекрито рух вулицею Хрещатик, який відновили після завершення прощання.
Церемонія проходила в Українському домі. На ній були присутні колеги, родичі та знайомі загиблих, а також інші люди, які хотіли попрощатися із загиблими.
Крім того, на закрите прощання прибув Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою Зеленською.
Нагадаємо, що 18 січня у Броварах розбився гелікоптер ДСНС. За інформацією ОП, трагедія сталася під час польоту керівництва Міністерства внутрішніх справ в одну з гарячих точок бойових дій України.
Згодом у Кабінеті міністрів України підтвердили дані про загибель керівного складу Міністерства внутрішніх справ, зокрема його очільника Дениса Монастирського. Голова МВС прямував до однієї з “гарячих точок” бойових дій в Україні.
Внаслідок трагедії загинуло 14 осіб, 10 з котрих перебувало на борту гелікоптера.
Речниця Нацполіції Мар’яна Рева уточнила, що на борту гелікоптера перебувало 10 осіб: троє членів екіпажу, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович, заступник керівника патронатної служби Тетяна Шутяк, двоє охоронців міністра — Михайло Павлушко та Андрій Маринченко, а також фотограф Микола Анацький. Серед членів екіпажу — Олександр Василенко, Костянтин Коваленко, Іван Касьянов. Всі вони загинули.
Окрім цього, 25 осіб постраждали, зокрема 11 дітей. Вже створено міжвідомчу слідчу групу, яка має розслідувати всі обставини інциденту.
- Уряд доручив у межах Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій створити спеціальну робочу групу, яка візьме на контроль розслідування падіння гелікоптера у Броварах.
- Західні політики висловили співчуття Україні у зв’язку з трагедією у Броварах на Київщині, унаслідок якої загинуло понад десяток осіб, зокрема керівництво МВС України та діти.
- Президент США Джо Байден та перша леді Сполучених Штатів Джилл Байден висловили свої співчуття у зв’язку з падінням гелікоптера ДСНС у Броварах.