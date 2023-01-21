21 січня 2023 року в Києві усі охочі попрощалися з колишнім керівництвом Міністерства внутрішніх справ України, яке загинуло внаслідок авіакатастрофи гелікоптера ДСНС. Зокрема, йдеться про загибель голови МВС Дениса Монастирського.

Про це повідомляють #Букви.

О 10 ранку траурна процесія з тілами загиблих прямувала від будівлі МВС до Українського дому в центрі міста. Через це було перекрито рух вулицею Хрещатик, який відновили після завершення прощання.

Церемонія проходила в Українському домі. На ній були присутні колеги, родичі та знайомі загиблих, а також інші люди, які хотіли попрощатися із загиблими.

Крім того, на закрите прощання прибув Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою Зеленською.

Нагадаємо, що 18 січня у Броварах розбився гелікоптер ДСНС. За інформацією ОП, трагедія сталася під час польоту керівництва Міністерства внутрішніх справ в одну з гарячих точок бойових дій України.

Згодом у Кабінеті міністрів України підтвердили дані про загибель керівного складу Міністерства внутрішніх справ, зокрема його очільника Дениса Монастирського. Голова МВС прямував до однієї з “гарячих точок” бойових дій в Україні.

Внаслідок трагедії загинуло 14 осіб, 10 з котрих перебувало на борту гелікоптера.

Речниця Нацполіції Мар’яна Рева уточнила, що на борту гелікоптера перебувало 10 осіб: троє членів екіпажу, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович, заступник керівника патронатної служби Тетяна Шутяк, двоє охоронців міністра — Михайло Павлушко та Андрій Маринченко, а також фотограф Микола Анацький. Серед членів екіпажу — Олександр Василенко, Костянтин Коваленко, Іван Касьянов. Всі вони загинули.

Окрім цього, 25 осіб постраждали, зокрема 11 дітей. Вже створено міжвідомчу слідчу групу, яка має розслідувати всі обставини інциденту.