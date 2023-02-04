4 лютого в Києві у Катедральному соборі Святого Олександра попрощалися з колишнім білоруським політв'язнем Едуардом Лобовим, який захищав Україну у складі 72-й окремої механізованої бригади.

Про це повідомляють #Букви.

Едуард Лобов брав участь у звільненні Київської області та Чорнобиля під час окупації російськими військами.

Останні кілька місяців захисник воював під Вугледаром. На момент загибелі Едуарду було 34 роки.

Крім того, Лобов відомий як колишній білоруський політв’язень. Йому довелося відбути строк майже 4 роки після президентських виборів у 2010 році.

Протягом служби Лобов працював із переносним протитанковим ракетним комплексом Javelin. Втім, вступивши у ближній бій отримав осколкове поранення. Саме від цього він незабаром помер.

Ще одна церемонія прощання пройде у Варшаві. Там родина загиблого хоче його поховати.