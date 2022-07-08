У Києві попрощалися з майором ЗСУ Андрієм Верхоглядом

Сьогодні, 8 липня, У Михайлівському Золотоверхому соборі Києва відбулася церемонія прощання із майором 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Андрієм Верхоглядом з позивним “Лівша”.

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На прощання із захисником України зібралися десятки побратимів, друзів та рідних. Церемонія прощання відбулася у Михайлівському соборі.

Після прощання Андрія повезуть у рідний Новоград-Волинський на Житомирщині, де його поховають.

Нагадаємо, що 22 червня 2022 у бою з російськими загарбниками загинув Андрій Верхогляд, майор 72-ї бригади імені Чорних Запорожців та учасник російсько-української війни. Йому було 27 років.

Андрій Верхогляд народився у Новоград-Волинському, у родині військовослужбовців, у 1995 році. Дід, батько й брат — військові. Коли у 2014 році почалася війна, Андрій навчався на 2-му курсі Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Через два тижні після випуску лейтенант Верхогляд вже прибув у зону бойових дій і був призначений командиром 1-го взводу 2-ї механізованої роти 1-го механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади.

У квітні 2016 року разом із батальйоном брав участь у міжнародних навчаннях “Rapid Trident”. У жовтні 2016 Андрій Верхогляд заступив на оборону Авдіївки.

Наприкінці січня 2017 року Андрій Верхогляд разом із Андрієм Кизилом та побратимами взяли позицію “Алмаз”, де раніше був опорний пункт противника під Авдіївкою, утримували її під шквальним вогнем і відбивали атаки.

Під час бойових дій Андрій Верхогляд отримав поранення, — за кілька метрів розірвалася граната. Довелось на два місяці залишити підрозділ, протягом місяця лікарі дістали з тіла Андрія осколки, яких було понад 20, чотири осколки так і залишились. Проте згодом він повернувся на фронт.

26 березня 2022 року Андрій Верхогляд був нагороджений орденом Богдана Хмельницького II ступеня за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.