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На церемонії прощання виступив чинний мер Києва Віталій Кличко:

“Сьогодні Київ прощається з колишнім міським головою столиці, почесним громадянином міста Києва, депутатом Київради Олександром Омельченком. Людиною, яка багато років свого життя працювала для нашого міста, змінювала його. Сан Санич, як ми його називали, любив Київ. А кияни – поважали Омельченка. Для мене він був старшим товаришем і багато в чому наставником. Завжди енергійний і завзятий, мудрий і з гумором, з великою цікавістю до життя і людей. Таким я пам’ятатиму Сан Санича. Світла пам’ять”, – заявив мер.

На окрім рідних і близьких Олександра Омельченка, в останню путь його прийшли провести політики та публічні особи – зокрема Анатолій Кінах і Олександр Мороз.

Олександр Омельченко помер 25 листопада. 18 листопада про його госпіталізацію повідомив Віталій Кличко. Тоді мер зазначив, що у політика великий відсоток ураження легенів унаслідок перенесеної коронавірусної інфекції.

Олександру Омельченку 83 роки. Він був очільником КМДА і міським головою протягом майже 10 років (з травня 1996 по квітень 2006 року), з 2007 по 2012 рік був народним депутатом України. Починаючи з червня 2014 року — депутат Київської міської ради.