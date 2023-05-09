У Києві попрощалися з режисером Данилом Денисевичем на псевдо «Дозор», який загинув під Бахмутом

Сьогодні, 9 травня, у Києві попрощалися з українським захисником Данилом Денисевичем на псевдо "Дозор", який загинув у бою з російськими загарбниками під Бахмутом.

Про це повідомляють #Букви.

Церемонія прощання з полеглим захисником України відбулася у Михайлівському соборі. Попрощатися з українським військовим прийшли друзі, рідні та побратими. Данилові був 21 рік.

Данило служив у 5-й окремій штурмовій бригаді “Дозора”. З початком повномасштабного вторгнення РФ Данило Денисевич разом із батьком пішли до Голосіївської ТрО, після чого поїхали на Схід України.

Данило був з мистецької родини Денисевичів із Хотова, Києво-Святошинського району. У мирному житті він був творчою особистістю, навчався на режисера та мріяв знімати кіно.

Ще п’ять років тому, бувши підлітком, він створив філософський короткометражний фільм “Народження”.