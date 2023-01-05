У Києві попрощалися з українським режисером монтажу Віктором Ониськом, який загинув, захищаючи Україну

Сьогодні, 5 січня, на Байковому кладовищі у Києві попрощалися з полеглим захисником України Віктором Ониськом, який загинув на фронті, захищаючи країну від російських загарбників.

Про це повідомляють #Букви.

Церемонія прощання відбулася на Байковому кладовищі у Києві. Поховають українського захисника у місті Вишневе. Провести українського захисника в останню путь прийшли рідні, друзі й бойові товариші.

Про загибель Віктора Ониська стало відомо 2 січня. У нього залишилися дружина і дев’ятирічна донька. Віктор Онисько працював над такими українськими фільмами, які можуть бути знайомі глядачеві: “Сторожова застава”, “Захар Беркут”, “Віддана”.

У кіностудії назвали загибель захисника України неймовірною втратою для кіноспільноти та держави загалом.

“Неймовірна втрата для кіноспільноти та України. Вічна шана герою. Щирі співчуття рідним і близьким”, – йдеться у дописі “Довженко-центру”.

“Моє серце назавжди залишиться у страшному 2022-му. Бо у ньому лишився ти. Мій герой. Моя любов. Моє все. Не знаю, як далі жити й дихати без тебе. Не знаю, чи зможу коли-небудь знову мріяти”, – написала про Віктора Ониська його дружина Ольга.

Вона наголосила, що єдине, чого хоче – щоб якомога більше росіян було знищено, аби якомога менше людей відчули біль втрати.

“Ти мусив монтувати кіно, але натомість “монтував” військову реальність на посаді ротного. Два рази “на нулі” – Херсонщина і Донбас. Без жодної можливості на побачення. Ти дуже втомився, але беріг своїх побратимів. Ти переживав за кожну втрату. Ти казав, що на війні немає більших тортур, ніж повідомляти родинам про загиблих. Тепер і я відчула це на собі. Моє серце розривалося, коли твій воїн ридав у слухавку і присягався мені, що не знав кращої людини і командира”, – написала Ольга.