У Києві попрощалися з військовим полку «Азов» Олегом Садиком

18 червня відбулася церемонія прощання з військовим полку "Азов" Олегом Садиком на позивний "Молот". Чоловік з перших днів повномасштабного вторгнення захищав Маріуполь, а у вересні 2022 року повернувся з російського полону.

Джерело: #Букви.

Український захисник загинув на Запорізькому напрямку, передавала Студениківська територіальна громада у Facebook. Він став захищати Україну ще у 2014 році.

“Пройшов через саме пекло, був у всіх найгарячіших точках, не зрадив присязі і собі самому. Тоді він зрозумів, що його доля бути захисником і приєднався до підрозділу “Азов”. Разом із побратимами пройшов увесь мужній і сповнений звитяги шлях справжнього воїна. Міцний, як кремінь, достойний і відданий, хоробрий і відчайдушний, немилосердний до ворогів. За міць і сміливість отримав псевдо “Молот”, – йдеться у повідомленні Студениківської ТГ.

Захисник народився у селі Лелеки (Київська область). Чоловік 1994 року народження закінчив Семенівську школу, а після дев’ятого класу навчався та жив у Києві. Його свідоме життя пов’язане з військовою справою.

До повномасштабного вторгнення Олег Садик разом з дружиною та п’ятирічним сином проживали у Маріуполі. Після повернення з російського полону військовий знову став у стрій поруч із побратимами.

Його поховали у Києві на Лук’янівському військовому кладовищі.