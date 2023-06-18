У Києві попрощалися з військовим полку «Азов» Олегом Садиком

Джерело: #Букви.
Український захисник загинув на Запорізькому напрямку, передавала Студениківська територіальна громада у Facebook. Він став захищати Україну ще у 2014 році.
“Пройшов через саме пекло, був у всіх найгарячіших точках, не зрадив присязі і собі самому. Тоді він зрозумів, що його доля бути захисником і приєднався до підрозділу “Азов”. Разом із побратимами пройшов увесь мужній і сповнений звитяги шлях справжнього воїна. Міцний, як кремінь, достойний і відданий, хоробрий і відчайдушний, немилосердний до ворогів. За міць і сміливість отримав псевдо “Молот”, – йдеться у повідомленні Студениківської ТГ.
Захисник народився у селі Лелеки (Київська область). Чоловік 1994 року народження закінчив Семенівську школу, а після дев’ятого класу навчався та жив у Києві. Його свідоме життя пов’язане з військовою справою.
До повномасштабного вторгнення Олег Садик разом з дружиною та п’ятирічним сином проживали у Маріуполі. Після повернення з російського полону військовий знову став у стрій поруч із побратимами.
Його поховали у Києві на Лук’янівському військовому кладовищі.
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