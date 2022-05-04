У Києві попрощалися з кіборгом-десантником, учасником Революції Гідності Русланом Боровиком. Воїна поховали на Берковецькому цвинтарі поруч з побратимами з 90-го окремого аеромобільного батальйону.

Про це повідомили #Букви.

Українському захиснику віддали останню шану у Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі. Молодший сержант загинув у бою з окупантами на східному фронті. У військового з позивним “Багдад” залишилися дві доньки – Софія та Ганна.

Відомий “кіборг” Донецького аеропорту та фотограф був нагороджений орденом “За мужність” третього ступеня. Руслан Боровик служив у Збройних силах України за контрактом та брав участь у місіях в Іраку у 2004-2005 роках. Після звільнення зі служби він працював у банку інкасатором протягом 12 років.

Український захисник брав участь у Революції Гідності. З початку війни у 2014 році він мобілізувався до лав ЗСУ та служив у 90-му батальйоні на базі 95-ї окремої аеромобільної бригади (нині ДШВ) на посаді гранатометника. Його було поранено у 2014 році, а вже наступного року він випустив фотоальбом “ДАП” зі світлинами. Завдяки Руслану Боровику збереглися фотографії загиблих кіборгів, а його книга стала першою вагомою збіркою кадрів з передової.

Після участі в бойових діях він допомогав ветеранам АТО при КМДА та займався спортивною реабілітацією. Чоловік опановував культурно-просвітницькі проєкти Центру допомоги.

“Кіборг” повернувся боронити Україну з першого дня російського вторгнення. Він служив як командир Житомирської 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, звідки сам родом. За часи боїв він встиг отримати контузію, але відмовився від шпиталізації та повернувся на фронт. Руслану Боровику виповнився 41 рік місяць тому — 19 квітня.