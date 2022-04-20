Про це повідомляють #Букви.

Церемонія прощання відбулася о 12:00. Попрощатися з воїнами ЗСУ та журналісткою прийшли близькі, друзі та військовослужбовці.

Зазначимо, що українська репортерка Олександра Кувшинова загинула разом з громадянином Ірландії П’єром Закжевскі, який є оператором телеканалу Fox News. Це сталося під час артилерійського обстрілу російських військ у селі Горенка Київської області.

  • У Києві попрощалися з загиблими журналісткою Олександрою Кувшиновою та воїнами ЗСУ

    Фото: #Букви

  • У Києві попрощалися з загиблими журналісткою Олександрою Кувшиновою та воїнами ЗСУ

    Фото: #Букви

  • У Києві попрощалися з загиблими журналісткою Олександрою Кувшиновою та воїнами ЗСУ

    Фото: #Букви

  • У Києві попрощалися з загиблими журналісткою Олександрою Кувшиновою та воїнами ЗСУ

    Фото: #Букви

  • У Києві попрощалися з загиблими журналісткою Олександрою Кувшиновою та воїнами ЗСУ

    Фото: #Букви

  • У Києві попрощалися з загиблими журналісткою Олександрою Кувшиновою та воїнами ЗСУ

    Фото: #Букви

  • У Києві попрощалися з загиблими журналісткою Олександрою Кувшиновою та воїнами ЗСУ

    Фото: #Букви

  • У Києві попрощалися з загиблими журналісткою Олександрою Кувшиновою та воїнами ЗСУ

    Фото: #Букви

  • У Києві попрощалися з загиблими журналісткою Олександрою Кувшиновою та воїнами ЗСУ

    Фото: #Букви

  • У Києві попрощалися з загиблими журналісткою Олександрою Кувшиновою та воїнами ЗСУ

    Фото: #Букви

У Києві попрощалися з загиблими журналісткою Олександрою Кувшиновою та воїнами ЗСУ // 10 фото