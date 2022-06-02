Під час комендантської години забороняється робота розважальних закладів. За дотриманням цих правил буде посилений нагляд.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Посилення контролю за дотриманням комендантської години здебільшого стосується нічних клубів і закладів громадського харчування. Адже їх робота під час комендантської години суворо заборонена.

“Нагадуємо, під час комендантської години містом може пересуватися тільки транспорт зі спецперепустками. Виходити на вулицю можна, тільки щоб дійти до найближчого укриття у разі сигналу повітряної тривоги”, – йдеться у повідомленні КМДА.

У Києві та Київській області комендантська година триває щоночі із 23:00 до 05:00. Громадський транспорт працює за таким графіком: метрополітен – із 06:00 до 22:00, наземний громадський транспорт – із 06:00 до 22:30.