Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.
Посилення контролю за дотриманням комендантської години здебільшого стосується нічних клубів і закладів громадського харчування. Адже їх робота під час комендантської години суворо заборонена.
“Нагадуємо, під час комендантської години містом може пересуватися тільки транспорт зі спецперепустками. Виходити на вулицю можна, тільки щоб дійти до найближчого укриття у разі сигналу повітряної тривоги”, – йдеться у повідомленні КМДА.
У Києві та Київській області комендантська година триває щоночі із 23:00 до 05:00. Громадський транспорт працює за таким графіком: метрополітен – із 06:00 до 22:00, наземний громадський транспорт – із 06:00 до 22:30.
- Нагадаємо, що на Київщині посилюють контроль за дотриманням умов комендантської години, котра діє в області з 23 вечора до 5 ранку.
- Міністерство внутрішніх справ поки не буде скасовувати комендантську годину у жодному з українських регіонів. У відомстві вважають, що ще зарано ухвалювати таке рішення.
- У День захисту дітей київські дитячі санаторії, які не зазнали пошкоджень унаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну, відновлюють роботу.