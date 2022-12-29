У Києві найближчими днями енергопостачання може повернутися до рівня, який був до сьогоднішніх ракетних обстрілів РФ.

Про це повідомив гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко у Facebook.

За його словами, станом на сьогодні, у Києві поточний рівень доступності електроенергії є досить високим. Відтак, є висока ймовірність, що днями столиця повернеться рівня електропостачання, який був до сьогоднішньої масованої ракетної атаки.

“По ситуації: прильоти по енергетичній інфраструктурі є, попри таку фантастичну ефективність ППО. Тривають протипожежні та ремонтні роботи”, – написав гендиректор Yasno.

Варто зазначити, що за даними мера столиці Віталія Кличка, у Києві внаслідок ракетної атаки без світла залишаються 40% споживачів.

“40% споживачів столиці після ракетної атаки – без світла. У зв‘язку із необхідними заходами безпеки, що вживають енергетиками під час повітряної тривоги. Зараз енергетики працюють над відновленням електропостачання”, — написав він.

За його словами, у місті є вода та тепло у штатному режимі. Виключенням є будинки, де немає енергопостачання, від якого залежить робота котелень.

Своєю чергою, міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив про області, де після сьогоднішньої масованої ракетної атаки виникли проблеми з енергопостачанням. Він зазначив, що сьогодні окупанти укотре атакували енергетичну інфраструктуру України та подякував силам ППО за відмінну роботу.

Однак, додав він, декілька російських ракет все ж пошкодили об’єкти генерації та електромереж. Після обстрілів, станом на 11 годину, складна ситуація виникла на заході країни, а також в Одеському та Київському регіонах. У зв’язку із цим відбуватимуться аварійні відключення світла.