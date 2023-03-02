У Києві викрито чоловіка який під виглядом волонтера привласнив 230 тисяч гривень пожертв на армію. Він обіцяв передати ЗСУ автомобіль та купити генератор за ціною нижче ринкової, але жодних зобов’язань не виконав.

Про це повідомляє поліція Києва.

Підозрюваним є 26-річний чоловік з Тернопільщини. Докази шахрайства знайшли, коли його викрили на незаконному зберіганні зброї.

В його автомобілі знайшли гранату РГН із підривачем, тротилову шашку та 40 патронів 7, 62 мм. Під час обшуку житла правоохоронці виявили 233 патрони 5,45 мм, автомат Калашникова та три магазини до нього.

Згодом встановили його причетність до шахрайської схеми.

Підозрюваний на початку вересня 2022 року пообіцяв придбати позашляховик для військових за ціною нижче ринкової. Він отримав 4,5 тисячі доларів від замовника, а потім став затягувати час з постачанням автівки. Спочатку він казав, що вона перебуває на станції техобслуговування, а пізніше взагалі перестав виходити на зв’язок.

Вдруге він взяв 68 тисяч гривень за генератор, який один із волонтерів замовив для військових. Він також використав вищеописану схему.

Йому повідомили про підозри у скоєнні злочинів за ч. 1 ст. 263 (незаконне зберігання зброї), ч. 1 та ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Обвинуваченому загрожує до 7 років позбавлення волі.