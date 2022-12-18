16 грудня унаслідок масованих ракетних обстрілів РФ міським комунальним службам Києва довелося ввести екстрені відключення електроенергії та з’явилися проблеми з опаленням.

Повернути роботу усіх сервісів вдалося лише сьогодні. Зокрема, сьогодні київські комунальники повністю відновили роботу системи теплопостачання. Як повідомив Віталій Кличко, усі джерела теплопостачання зараз працюють у штатному режимі.

В окремих будинках досі можуть виникати проблеми з теплом, і, як наголосив мер столиці, над розв’язанням цієї проблеми протягом дня працюватимуть комунальники.