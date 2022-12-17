Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
За його даними, після вчорашніх масованих ракетних обстрілів, у столиці вдалось повністю відновити водопостачання у домівки киян.
Щодо опалення, то його, на даний час, отримують половина жителів Києва. Кличко наголосив, що фахівці продовжують працювати, аби повернути теплопостачання у всі домівки Києва.
Трохи складніша ситуація з електроенергією. Станом на ранок світло є у 2/3 жителів столиці.
“Але графіки аварійних відключень застосовуються. Бо дефіцит електроенергії- значний. І енергетики просять і надалі економити”, – наголосив мер Києва.
- 17 грудня, з 7:30 відновлює роботу київський метрополітен, який не працював майже добу через масовий ракетний удар росіян по Україні 16 грудня.