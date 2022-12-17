Станом на ранок 17 грудня у Києві - після масованого ракетного обстрілу росіян 16 грудня - повністю відновлено водопостачання. Водночас тепло та електроенергію поки отримують не всі жителі української столиці.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його даними, після вчорашніх масованих ракетних обстрілів, у столиці вдалось повністю відновити водопостачання у домівки киян.

Щодо опалення, то його, на даний час, отримують половина жителів Києва. Кличко наголосив, що фахівці продовжують працювати, аби повернути теплопостачання у всі домівки Києва.

Трохи складніша ситуація з електроенергією. Станом на ранок світло є у 2/3 жителів столиці.

“Але графіки аварійних відключень застосовуються. Бо дефіцит електроенергії- значний. І енергетики просять і надалі економити”, – наголосив мер Києва.