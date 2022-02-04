Наразі у Києві продовжується Ukrainian Fashion сезону FW22-23. Українські дизайнери продовжують дивувати глядачів та гостей шоу своїми колекціями у яких прослідковується особливий стиль та колористика.

#Букви зібрали найяскравіші світлини події.

Відкривала другий день Ukrainian Fashion Week колекція від Kristina Laptso. Бренд використовує яскраві кольори, сміливі дизайнерські рішення, які передають стиль далеких 70-х в у поєднанні із сучасними трендами.

Одяг виготовлений з натуральних тканин європейських виробників, наприклад, жаккард, шовк, органза у поєднанні із контрастними вінілом, шкірою та вовною.

Також на подіумі можна було побачити одяг від модного лейбла LALLIER, який був заснований у 2017 році дизайнеркою Юлією Франц. Вона яка використовує провокацію та наголошує на індивідуальності кожного свого витвору завдяки яскравій стилістиці та особливим тканинам.

Бренд популярний серед зірок, як Тіна Кароль, Ольга Полякова, Катерина Осадча, Анна Сєдакова, Леся Нікітюк, Альоша, Ольга Цибульська, Алла Барановська.

Не оминула око колекція українського бренду жіночого та чоловічого одягу й аксесуарів GASANOVA. Його засновниця Ельвіра Гасанова у повсякденному житті віддає перевагу чорному кольору, але на своїх показах дивує масою кольорових рішень. Наразі бренд налічує 9 показів на різних українських та світових виставках і тижнях моди.

Яскравими видалися й образи від Polina Veller. Дизайнерка не боїться експериментів, адже кожна нова колекція відрізняється від попередньої, але має незмінний стиль аксесуарів. Окрім натуральних тканин, Поліна використовує сітку, вініл, пластик та рекламні банери. Візитівкою бренду є чокери з морським коником.

Привернули увагу й роботи майстрині Ірини Діль. Вона давно підкорила глядачів своїм неординарним підходом і оригінальністю. Дизайнерка славиться використанням ексклюзивних лекал та крою. В одязі прослідковуються елементи етностилю, флористична тематика та авторські принти. У 2012 році дизайнерка відкрила власне ательє. Вже за рік моделі в її одязі вийшли на подіум Ukrainian Fashion Week.

Також наприкінці показу відбувся показ фільму “Висока мода” у рамках фестивалю “Вечори французького кіно”.