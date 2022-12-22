Начальник київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергій Попко повідомив, що ситуація з енергопостачання у столиці залишається важкою, а тому у місті продовжують діяти аварійні відключення.

Про це йдеться у Telegram-каналі КМВА.

Попко повідомив, що головною проблемою в енергетиці Києва є не генерація електроенергії, а доставка живлення споживачам.

“Саме через зруйновані мережі та вузли більшість киян не можуть отримати світло у свої домівки. Тому досі діють тільки аварійні відключення електроенергії, тривалість яких не можливо регламентувати”, – зазначив Попко.

Він додав, що всі фахівці – енергетики, ремонтні бригади та комунальні служби – цілодобово працюють над тим, аби відновити пошкоджену енергосистему, однак на це потрібен час.