Про це йдеться у Telegram-каналі КМВА.
Попко повідомив, що головною проблемою в енергетиці Києва є не генерація електроенергії, а доставка живлення споживачам.
“Саме через зруйновані мережі та вузли більшість киян не можуть отримати світло у свої домівки. Тому досі діють тільки аварійні відключення електроенергії, тривалість яких не можливо регламентувати”, – зазначив Попко.
Він додав, що всі фахівці – енергетики, ремонтні бригади та комунальні служби – цілодобово працюють над тим, аби відновити пошкоджену енергосистему, однак на це потрібен час.
- Під час першого етапу позапланових перевірок операторів системи розподілу Державна інспекція енергетичного нагляду зафіксувала 193 порушення щодо застосування графіків відключень електроенергії.