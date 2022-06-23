У Києві продовжують затримувати підозрілих осіб, які можуть бути причетними до диверсійної роботи.

Про це повідомляє “Укрінформ”.

Упродовж останнього тижня затримано двох громадян України, в яких при перевірці мобільних телефонів було виявлено фотографії з фіксацією залізничної інфраструктури Києва.

Окрім того, у Шевченківському районі столиці патрульні затримали жінку, в якої у телефоні були фото блокпостів. Також у Дніпровському районі поліціянти затримали чоловіка, причетного до діяльності незаконних збройних формувань на окупованих територіях.

Ще один випадок стався в Оболонському районі столиці: там затримали чоловіка, в якого виявили фото розміщення військової техніки, позицій ЗСУ та інших складових сил оборони. Цей чоловік здійснював дзвінки на номери з кодом російських операторів мобільного зв’язку.

За словами заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова, всі ці випадки свідчать про те, що російські загарбники продовжують зосереджувати увагу на розвідці об’єктів критичної інфраструктури.

За повідомленням Київської обласної військової адміністрації, після закінчення бойових дій біля столиці активність диверсантів зменшилася.

“Так, дійсно, певну частину диверсантів знищено, але не виключено, що інша частина диверсантів перейшла в так званий “сплячий режим” і очікує на нове завдання від своїх московських кураторів. Безпосередньо у Києві продовжують виявляти підозрілих осіб, що можуть бути причетними до диверсійної роботи”, – зазначив Олексій Громов.