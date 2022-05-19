Про це повідомили #Букви.
Під час суду допитували обвинуваченого, дружину вбитого та свідків. Росіянин зізнався, що під час вбивства цивільний житель не мав при собі зброї та наміру йому нашкодити. Чоловік знаходився на вулиці у звичайному одязі.
Вадим Шишимарін був призваний на термінову службу 23 червня 2020 року, а через 10 місяців підписав контракт. Він служив у Московській області. Під час бойових дій він був командиром відділення військової частини №32010.
Військовий розповів, що вони увійшли до Сумської області в село Камиші 27 лютого. Окупанти розставили світло-шумові пастки, а наступного дня їхня колона мала вирушити до РФ, щоб привезти поранених. Цим планам завадили українські військові, які розбили їхню батальйонну тактичну групу та медичний КАМАЗ.
Загарбники вкрали автомобіль та рухалися до населеного пункту, проте власними пострілами вони пошкодили колесо машини. Всередині перебував Шишимарін та свідок Іван Мальтісов, який здався у полон місцевим разом з обвинуваченим. З ними також були прапорщик Макеєв, старший лейтенант Калінін і невідомий.
За словами Вадима Шишимаріна він не хотів стріляти, але зробив це, щоб від нього “відчепилися”. Вбити цивільного наказав інший прапорщик Кафуров, але обвинувачений відмовився. Після цього на нього став кричати невідомий та казати, що треба вбити мирного жителя, щоб їх не здали ЗСУ.
Вбивство сталося неподалік від будинку Олександра Шеліпова. За словами його дружини Катерини Шеліпової, чоловік вийшов на вулицю, щоб перевірити чи знищили росіяни машину та танк. Вона просила його не виходити з льоху (погріб), де вони сиділи разом з сусідами, але загиблий не думав, що це буде небезпечно.
Коли росіяни пішли, то вбитого накрили тканиною дружина з сусідами. Після вони сховалися, бо боялися, що окупанти повернуться. Чоловік рухався велосипедом, тому двоколісний занесли до подвір’я.
Катерина Шеліпова заявила, що вважає достатньою мірою покарання довічне ув’язнення. Але вона додала, що якщо його обміняють на воїнів “Азовсталі” вона підтримає цю ідею.
На запитання чи знав обвинувачений, що Україна незалежна суверенна держава, він відповів, що “цим не цікавився”. Проте він розумів, що вони перетинають український кордон та, що вбивство цивільного це воєнний злочин. Частина допиту обвинуваченого:
- Ви колись стріляли розуміли, що потерпілий цивільний?
- Так.
- Ви могли діяти інакше? Просто злякати його могли?
- Так, міг.
- Ваше ставлення до злочину?
- Я вважаю це неприйнятним і карним. Найвища міра покарання. Своєї провини я не заперечую.
Свідок Іван Мальтісов розповів, що не знав вбитого. Росіянин розумів, що цивільні не носять форму та, що за законами війни, якщо мирний потенційно становить небезпеку його треба знешкодити або ранити. Проте він не думав завадити вбивству. Мальтісов не знав чи можна відмовитися від участі у бойових діях, бо у них забрали документи.
Російське видання “Медуза” поговорило з матір’ю обвинуваченого Любов’ю, яка живе у містечку Усть-Ілімськ Іркутської області. Вона дізналася, що її син у полоні 1 березня. Через 12 днів він з нею зв’язався відеозв’язком і повідомив, що в нього все добре.
Вона вважає, що на нього просто “вішають” справу та він нібито не може цьому заперечити. На суд вона не поїхала, бо не змогла б забрати додому свого сина.
Вадима Шишимаріна звинувачують у порушенні законів та звичаїв війни, а також в умисному вбивстві. Йому може загрожувати від 10 до 15 років позбавлення волі, або довічне ув’язнення. Під час засідання просили застосувати щодо нього довічне покарання. Розгляд справи продовжать 20 травня.
- Нагадаємо, 18 травня в Україні було розпочато перший судовий процес щодо воєнних злочинів російських солдатів. 21-річного окупанта Вадима Шишимаріна звинувачують у вбивстві жителя Сумської області — 62-річного Олександра Шеліпова.
- Також російські війська, що тимчасово окупували в період з кінця лютого до кінця березня 2022 року значну частину Київської та Чернігівської областей на північному сході України, влаштовували позасудові страти цивільного населення, катували та чинили інші протизаконні дії, які мають очевидні ознаки воєнних злочинів.