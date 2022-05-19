Про це повідомили #Букви.

Під час суду допитували обвинуваченого, дружину вбитого та свідків. Росіянин зізнався, що під час вбивства цивільний житель не мав при собі зброї та наміру йому нашкодити. Чоловік знаходився на вулиці у звичайному одязі.

Вадим Шишимарін був призваний на термінову службу 23 червня 2020 року, а через 10 місяців підписав контракт. Він служив у Московській області. Під час бойових дій він був командиром відділення військової частини №32010.

Військовий розповів, що вони увійшли до Сумської області в село Камиші 27 лютого. Окупанти розставили світло-шумові пастки, а наступного дня їхня колона мала вирушити до РФ, щоб привезти поранених. Цим планам завадили українські військові, які розбили їхню батальйонну тактичну групу та медичний КАМАЗ.

Загарбники вкрали автомобіль та рухалися до населеного пункту, проте власними пострілами вони пошкодили колесо машини. Всередині перебував Шишимарін та свідок Іван Мальтісов, який здався у полон місцевим разом з обвинуваченим. З ними також були прапорщик Макеєв, старший лейтенант Калінін і невідомий.

За словами Вадима Шишимаріна він не хотів стріляти, але зробив це, щоб від нього “відчепилися”. Вбити цивільного наказав інший прапорщик Кафуров, але обвинувачений відмовився. Після цього на нього став кричати невідомий та казати, що треба вбити мирного жителя, щоб їх не здали ЗСУ.