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На думку організаторів акції, Німеччина підтримує російський газогін “Північний потік-2” і “кремлівських нацистів”.

В анонсі акції зазначається: “ФРН однією рукою підтримує кремлівських нацистів та “Північний потік-2”. А іншою — ліворадикальних терористів та наркоторгівлю в “німецькому” клубі К41 в Києві. Прийдемо нагадати, що ми все добре бачимо і пам’ятаємо”

Організатор акції – Євген Карась – звернувся до новообраної влади Німеччини німецькою мовою:

“Німеччина – найпотужніша країна Європейського Союзу. Перш за все від вас залежить те, якою буде Європа майбутнього. Ангела Меркель закривала очі на плани Путіна. В Німеччину затягнули московську газову трубу. Тепер Європа залежна від терористів з Москви. Москва, яка напала на суверенну державу Україна. Почалася війна, яка дестабілізувала всю східну Європу. Москва, яка підтримує тоталітарний режим в Білорусі. Москва, яка направляє до Європи потоки біженців з Сирії”.

Карась нагадав, що в Україні вже понад сім років триває війна. Він закликав депутатів Бундестагу чинити опір запуску російської газової труби, бо Москва її використовуватиме для шантажу Берліну та всієї Європи.

Активіст нагадав про нічний клуб “К41”, який згідно зі словами Євгена Карася, скандально відомий тим, що там молодь і неповнолітні масово вживають наркотики:

“До роботи цього клубу причетні громадяни Німеччини. Ми закликаємо німецькі правоохоронні органи перевірити причетність даних осіб до торгівлі наркотиками. Ми просимо владу Німеччини допомогти Україні зупинити пропаганду та поширення наркотиків у клубі “К41″”.