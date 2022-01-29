На заході побували й #Букви.
На акцію зібралося кількасот осіб, які тримали у руках прапори, банери та квіти. Вони пройшли ходою від вулиці Інститутської до Аскольдової могили.
Активісти поклали квіти до пам’ятного хреста Героям Крут, встановленого на Аскольдовій могилі, а священники відслужили панахиду за загиблими студентами.
- Сьогодні, 29 січня, Україна вшановує пам’ять Героїв битви під Крутами. Бій проти більшовицької армії на станції Крути затримав ворога на чотири доби, аби в Києві встигли укласти Брест-Литовський мир, який означав міжнародне визнання української незалежності.
- Також, Перші особи держави вшанували пам’ять героїв Крут.
- Указ “Про вшанування пам’яті Героїв Крут” у 2007 році підписав третій президент України Віктор Ющенко.
- До 100-річчя легендарного бою був створений художній історичний фільм “Крути 1918 року”.