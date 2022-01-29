29 січня Україна вшановує пам’ять Героїв битви під Крутами. Представники ряду громадських і патріотичних організацій узяли участь у заходах з нагоди цієї трагічної дати.

На заході побували й #Букви.

На акцію зібралося кількасот осіб, які тримали у руках прапори, банери та квіти. Вони пройшли ходою від вулиці Інститутської до Аскольдової могили.

Активісти поклали квіти до пам’ятного хреста Героям Крут, встановленого на Аскольдовій могилі, а священники відслужили панахиду за загиблими студентами.