На заході побували й #Букви.

На акцію зібралося кількасот осіб, які тримали у руках прапори, банери та квіти. Вони пройшли ходою від вулиці Інститутської до Аскольдової могили.

Фото: #Букви

Фото: #Букви

Фото: #Букви

Активісти поклали квіти до пам’ятного хреста Героям Крут, встановленого на Аскольдовій могилі, а священники відслужили панахиду за загиблими студентами.

Фото: #Букви

Фото: #Букви

Фото: #Букви

Фото: #Букви

 