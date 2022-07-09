Щосуботи у Києві українські тату-майстри активно підтримують Збройні Сили України, жертвуючи свої зароблені кошти від благодійних татуювань.

Про це повідомив фотокореспондент #Букв з місця подій.

Якщо ви хочете зробити татуювання, то доведеться заплатити від 500 гривень, проте за такі гроші за роботу візьметься лише майстер-початківець, зробивши щось маленьке протягом 30 хвилин.

Водночас у відомих майстрів вартість стартує від 1 000 гривень, а то й більше. Великі проєкти коштують дорого, вартість визначається індивідуально.

Відвідувачів небагато, проте татуювання – це відповідальне рішення, тому більшість приходить подивитися, запитати, обговорити ескізи та надихнутися.

Організатори таких івентів різні, адже анонси фестивалю розміщують в Instagram майстри, які планують участь в події.

Наступний тату-івент поки що не анонсували.