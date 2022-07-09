Про це повідомив фотокореспондент #Букв з місця подій.
Якщо ви хочете зробити татуювання, то доведеться заплатити від 500 гривень, проте за такі гроші за роботу візьметься лише майстер-початківець, зробивши щось маленьке протягом 30 хвилин.
Водночас у відомих майстрів вартість стартує від 1 000 гривень, а то й більше. Великі проєкти коштують дорого, вартість визначається індивідуально.
Відвідувачів небагато, проте татуювання – це відповідальне рішення, тому більшість приходить подивитися, запитати, обговорити ескізи та надихнутися.
Організатори таких івентів різні, адже анонси фестивалю розміщують в Instagram майстри, які планують участь в події.
Наступний тату-івент поки що не анонсували.
- Також з початку повномасштабної війни Росії проти України Благодійний фонд Ігоря Кононенка передав для потреб захисників автівки, бронежилети, шоломи, аптечки та медикаменти. Придбання, доставку в Україну та Україною на суму близько 30 мільйонів гривень оплачено з коштів Фонду та особистих коштів бізнесмена – йдеться у звіті Фонду.
- Комікси про супергероїв Marvel стали популярними, оскільки це світ фантазій, в якому звичайні люди стають всесильними. Вони боряться за справедливість, захищають світ і людей, стають рушійною силою у боротьбі добра зі злом. Тому, користуючись цим символізмом, ГО “Справа Громад” назвала наступну партію італійських бронеавтомобілів для ЗСУ, на які вони збирають кошти, на честь героїв коміксів Marvel.
- Лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко заявив, що партію з 11 нових бронемашин MLS SHIELD італійського виробництва передадуть у Десантно-штурмові війська України. Це перший випадок, коли нову бойову бронетехніку продають волонтерам і благодійникам, переговори про отримання експортної ліцензії тривали три місяці, Фонд Порошенка вже вніс 50 млн грн авансу.