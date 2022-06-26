Про це повідомляють #Букви.
Сьогодні вранці близько 6:30 столицю сколихнула низка ракетних ударів. Свідки у соцмережах наголошують: вибухи були такої сили, як уже давно не було, багато хто бачив стовп диму. Очевидці нарахували 4 ракети.
Мер Києва Віталій Кличко наголосив: вибухи відбулися у Шевченковому районі. У двох будинках відбувається евакуація мешканців.
Одначе, більше інформації мер пообіцяв надати згодом.
Нардеп від партії “ЄС” Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі опублікував фото з будинків поблизу епіцентра подій:у людей від вибухової хвилі побилися вікна та пішли тріщини по підвіконнях.
За попередньою інформацією, ракета потрапила у багатоквартирний будинок.
- Нагадаємо, учора президент Російської Федерації Володимир Путін анонсував передачу Білорусі ракетних комплексів “Іскандер М”. Також за його словами, ці ракети можуть містити ядерні боєголовки.
- Головне управління розвідки Міністерства оборони України зреагувало на вчорашні масовані ракетні обстріли українських міст. Більшість ракет було випущено з території Білорусі і, як вважають українські розвідники, таким чином РФ намагається втягнути РБ у повномасштабну війну проти України.