Сьогодні вранці у Києві пролунала серія вибухів. За свідченнями очевидців таких потужних "прильотів" не було в місті уже з березня.

Про це повідомляють #Букви.

Сьогодні вранці близько 6:30 столицю сколихнула низка ракетних ударів. Свідки у соцмережах наголошують: вибухи були такої сили, як уже давно не було, багато хто бачив стовп диму. Очевидці нарахували 4 ракети.

Мер Києва Віталій Кличко наголосив: вибухи відбулися у Шевченковому районі. У двох будинках відбувається евакуація мешканців.

Одначе, більше інформації мер пообіцяв надати згодом.

Нардеп від партії “ЄС” Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі опублікував фото з будинків поблизу епіцентра подій:у людей від вибухової хвилі побилися вікна та пішли тріщини по підвіконнях.

За попередньою інформацією, ракета потрапила у багатоквартирний будинок.