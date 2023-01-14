Сьогодні вранці, 14 січня, у Києві пролунала низка вибухів, згодом оголосили повітряну тривогу. Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив про ракетну атаку на об’єкти критичної інфраструктури.

Про це він написав у Telegram.

Сьогодні вранці у столиці було чутно вибухи. Згодом о 9:35 у Києві оголосили повітряну тривогу.

“Ракетна атака на об‘єкти критичної інфраструктури. Деталі з’ясовуються. Залишайтеся в укриттях!”, – написав заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Своєю чергою, міський голова Києві Віталій Кличко зазначив, що вибухи пролунали в Дніпровському районі.

“Вибухи в Дніпровському районі. Всі служби прямують на місце. Залишайтеся в укриттях!”, – написав мер Києва.

Пізніше Віталій Кличко повідомив, що у Голосіївському районі столиці, на нежитлову територію, впали уламки ракети. Постраждалих немає.

ОНОВЛЕНО 10:45. За інформацією Віталія Кличка, у Голосіївському районі столиці сталася пожежа на нежитловому об‘єкті. Попередньо — внаслідок ворожої атаки на столицю. Рятувальні служби слідують на місце.