Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Спершу він зазначив, що у Києві лунають вибухи та закликав жителів столиці перебувати в укриттях.
Трохи згодом столичний мер повідомив, що дин з вибухів пролунав між житловими будинками у Солом’янському районі.
“Всі служби слідують на місце. Деталі – згодом”, – написав Кличко.
Також він повідомив, що вибухи пролунали в Печерському районі та Голосіївському.
“Є руйнування. Рятувальники і медики слідують на місця”, – додав столичний мер.
Своєю чергою радник голови ОПУ Кирило Тимошенко повідомив, що у Києві руйнувань зазнав готельний об’єкт.
- У столиці та низці областей задіяні екстрені відключення електроенергії через масований ракетний обстріл з боку росіян.