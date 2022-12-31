31 грудня, під час чергового масованого ракетного обстрілу України, декілька вибухів пролунало у Києві.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Спершу він зазначив, що у Києві лунають вибухи та закликав жителів столиці перебувати в укриттях.

Трохи згодом столичний мер повідомив, що дин з вибухів пролунав між житловими будинками у Солом’янському районі.

“Всі служби слідують на місце. Деталі – згодом”, – написав Кличко.

Також він повідомив, що вибухи пролунали в Печерському районі та Голосіївському.

“Є руйнування. Рятувальники і медики слідують на місця”, – додав столичний мер.

Своєю чергою радник голови ОПУ Кирило Тимошенко повідомив, що у Києві руйнувань зазнав готельний об’єкт.