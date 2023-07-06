Джерело: КМДА.

Сьогодні, 6 липня, у столиці провели штабні тренування з органами управління і силами цивільного захисту територіальної підсистеми міста Києва єдиної державної системи цивільного захисту.

Тема навчань – порядок дій у разі загрози або виникнення надзвичайної ситуації регіонального рівня, пов’язаної з можливим забрудненням території радіоактивними матеріалами.

Під час навчань:

Перевірили ефективність розроблених планів реагування на випадок загрози або надзвичайної ситуації, пов’язаної із забрудненням радіоактивними матеріалами;

Відпрацювали навички взаємодії органів управління та сил під час виконання планів.

Навчання проводились за участю фахівців Міністерства енергетики України, НАЕК “Енергоатом”, Інституту ядерних досліджень НАН України.

Зазначимо, що нещодавно міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко заявив, що за нинішніми прогнозами, у разі підриву російськими окупантами Запорізької атомної електростанції, Київ – поза межами впливу.

“Зараз за цими прогнозами, які є, Київ – поза межею впливу. Але ми повинні чітко розуміти, давайте робити все можливе, щоб запобігти цьому теракту. Це ключове завдання, яке повинні робити. Друге – не створювати паніки і штучного ажіотажу. Навіть, якщо щось стається, то слухати рекомендації. Оскільки саме ці рекомендації, які даються в той конкретний період часу, є прив’язаними до конкретної ситуації та радіаційного моніторингу”, – заявив очільник МОЗ України.

За його словами, Україна це проходила при багатьох надзвичайних ситуаціях, тому, коли є чіткі рекомендації та їх дотримання – вони рятують життя.