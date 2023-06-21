У столиці відпрацювали дії на випадок надзвичайної ситуації на Київській гідроелектростанції, до тренувань залучили близько 250 працівників різних служб.

Джерело: КМДА.

Це вже другі масштабні навчання у столиці від початку року, що стосуються дій на випадок підтоплень чи пошкоджень гідроспоруд.

“Усвідомлюючи ризики, маємо мобілізуватись, відпрацювати механіку взаємодії між різними підрозділами, перевірити техніку, шляхи інформування населення тощо. Враховуючи те, що у випадку надзвичайної ситуації в зону підтоплення можуть потрапити пʼять районів, то інші пʼять працюватимуть із ними в режимі взаємної допомоги. За кожним із районів буде закріплений район-партнер”, – зазначив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Під час тренування залучені служби уточнили території та райони, які потрапляють у зону підтоплення; перевірили стан готовності органів управління та всіх ланок цивільного захисту міста в разі виникнення надзвичайних ситуацій на Київській ГЕС. А також відпрацювали заходи з оповіщення, можливої евакуації населення та забезпечення громадської безпеки (приймання, облік, розміщення та життєзабезпечення евакуйованого населення в безпечних місцях).

Для тренувань розгорнули одразу кілька локацій: штаб реагування на надзвичайну ситуацію регіонального рівня; штаби з реагування на надзвичайну ситуацію місцевого рівня, зокрема, у Деснянському, Дніпровському та Дарницькому районах. Зокрема, рухомі пункти управління: у Деснянському районі на рухомій базі Головного управління ДСНС у м. Києві та в Дарницькому районі – на рухомій базі КАРС “Київська служба порятунку”.