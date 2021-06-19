У Києві провели в останню путь відомого українського хореографа, суддю шоу "Танці з зірками", народного артиста України Григорія Чапкіса. Він пішов з життя у віці 91 року.

Церемонія прощання відбулася в п’ятницю, 18 червня, у будівлі Національної філармонії України в столиці. Фото з церемонії опублікував фотограф Ян Доброносов.

На церемонії зібралася сім’я Чапкіса, зокрема син Грег і дочка Лілія. Також прийшов попрощатися український хореограф Влад Яма.

Відвідав церемонію і президент України Володимир Зеленський. Як поінформували в пресслужбі глави держави, Зеленський “вшанував пам’ять Григорія Чапкіса та висловив співчуття його родині”.

Люди несли квіти у філармонію і робили записи у Книзі пам’яті.

Поховали Григорія Чапкіса на Байковому кладовищі в Києві.

Як відомо, Григорія Чапкіса не стало 13 червня. Він тривалий час хворів.

Так, у грудні 2020 року артист потрапив до лікарні із двобічною пневмонією. Зірці було важко дихати.

Напередодні Нового року знаменитість виписали з лікарні, тоді Чапкісу стало ліпше. Втім, 6 січня хореографа знову госпіталізували. Як виявилося, він недолікував запалення легень.

У лютому Чапкіс втретє потрапив до лікарні.