Церемонія прощання відбулася в п’ятницю, 18 червня, у будівлі Національної філармонії України в столиці. Фото з церемонії опублікував фотограф Ян Доброносов.
На церемонії зібралася сім’я Чапкіса, зокрема син Грег і дочка Лілія. Також прийшов попрощатися український хореограф Влад Яма.
Відвідав церемонію і президент України Володимир Зеленський. Як поінформували в пресслужбі глави держави, Зеленський “вшанував пам’ять Григорія Чапкіса та висловив співчуття його родині”.
Люди несли квіти у філармонію і робили записи у Книзі пам’яті.
Поховали Григорія Чапкіса на Байковому кладовищі в Києві.
Як відомо, Григорія Чапкіса не стало 13 червня. Він тривалий час хворів.
Так, у грудні 2020 року артист потрапив до лікарні із двобічною пневмонією. Зірці було важко дихати.
Напередодні Нового року знаменитість виписали з лікарні, тоді Чапкісу стало ліпше. Втім, 6 січня хореографа знову госпіталізували. Як виявилося, він недолікував запалення легень.
У лютому Чапкіс втретє потрапив до лікарні.
- 13 червня на 92-му році життя помер народний артист України, видатний танцюрист і хореограф Григорій Чапкіс. #Букви розповідали біографію хореографа та факти з його життя.