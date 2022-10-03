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У Києві радять повернутися до носіння масок

Через зростання рівня захворювання COVID-19 у Києві міська влада рекомендує повернутися до носіння масок у публічних місцях.

Понеділок, 3 жовтня 2022, 13:39
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Про це інформує пресслужба КМДА.

Рекомендації щодо повернення до маскового режиму затвердив Штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Так, мешканцям столиці рекомендують перебувати у респіраторі або захисній масці у громадському транспорті, місцях обслуговування відвідувачів, навчальних закладах.

Також міська влада звертається до підприємців з рекомендацією оновити маркування щодо носіння масок та дотримання дистанції не менш як 1,5 м між відвідувачами.

Протягом останнього тижня, з 26 вересня до 2 жовтня, у Києві  зареєстровано 2515 випадків захворювання на COVID-19, шпиталізовано 242 особи, 22 особи померли.

У Департаменті також нагадали про необхідність проведення щеплень проти коронавірусної інфекції.

Теги: Kyiv, масковий режим, COVID-19, Коронавірус

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