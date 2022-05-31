У Києві планувалася пресконференція колишньої російської пропагандистки Марини Овсяннікової. Однак захід було скасовано.

Про це повідомило інформаційне агентство “Interfax-Україна” у Facebook.

Раніше інформагентство анонсувало пресконференцію колишньої російської пропагандистки Марини Овсяннікової під назвою “Викриття від Марини Овсяннікової: як працює російська пропаганда”.

Однак пізніше її скасували. Офіційно причина не називається.

Газета “Сьогодні” повідомила, що інформацію про акредитацію на захід отримати було неможливо: представники не змогли пояснити, за якими критеріями будуть обрані журналісти.

Водночас анонс пресконференції викликав хвилю обурення серед користувачів соцмережі Facebook. Громадські діячі навіть почали збирати пікет проти цього заходу.

Слід зазначити, що після звільнення з пропагандистського російського “Первого канала” Овсяннікова залишила Росію та працює позаштатною журналісткою німецької газети Die Welt.