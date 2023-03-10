Сьогодні, 10 березня, через пошкодження енергетичного обладнання внаслідок вчорашньої атаки РФ у частині чотирьох районів Києва застосовувалися стабілізаційні відключення. Проте вже о 12:47 електропостачання відновили для всіх жителів столиці.

Про це інформує пресслужба ДТЕК.

“Стабілізаційні відключення у Києві скасовані. О 12:47 було відновлено електропостачання всіх жителів столиці, тому графіки стабілізаційних відключень більше не застосовуються. Ситуація в енергосистемі досі складна, тому слідкуйте за оновленнями”, – повідомили у ДТЕК.

Нагадаємо, що сьогодні вранці у частині Голосіївського, Шевченківського, Святошинського та Солом’янського районів було застосовано стабілізаційні відключення відповідно до графіків. Через пошкодження обладнання енергооб’єкти не могли передавати енергію для всіх мешканців цих районів.

Зауважимо, що за даними “Укренерго” станом на 10 березня 10:30 енергосистема продовжує відновлюватися після вчорашньої масованої атаки РФ. Через пошкодження енергетичної інфраструктури у Житомирській та Харківській областях діють графіки погодинних відключень.

У компанії зазначили, що сьогодні споживання електроенергії – на рівні робочого дня. Проте внаслідок вчорашньої атаки РФ, що спричинила значні пошкодження обладнання, є мережеві обмеження у Житомирській та Харківській областях, які призводять до необхідності застосовувати графіки погодинних відключень.

Крім того, росіяни 9 березня продовжували обстрілювати Дніпропетровщину та Запоріжжя, через що у цих регіонах діють аварійні відключення. Натомість ліміти споживання до решти областей не доводились, споживання покривається наявним виробництвом електроенергії.