На виставці техніки побував фотокореспондент #Букв.
На виставці було багато людей та дітей. Вони фотографувалися з ворожою технікою, сміялися та веселилися.
Мешканці з цікавістю розглядали згорілий одяг росіян, сухпайки та боєприпаси. Діти стрибали та гралися по снарядах “Градів” та “Смерчів”. Зазначимо, що техніку ретельно оглядають фахівці перед тим, як привезти її на площу, аби всередині не залишилося вибухонебезпечних предметів чи тих, які можуть нашкодити життю.
На одній з фотографій чоловік сидів на ракеті “Точка-У” та читав книгу. Символічно, що більшість техніки привезли з Гостомеля. Тобто ця техніка їхала захоплювати Київ, але тепер стоїть як згорілий експонат.
Виставка відкрилася кілька тижнів тому, але її продовжують доповнювати. Зразки стануть доказами воєнних злочинів Росії у міжнародних судових процесах.
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