У понеділок, 23 серпня, в Києві стартує установчий саміт "Кримської платформи" – міжнародного майданчика, започаткованого для консолідації зусиль із деокупації українського Криму.

Як розповідали #Букви, захід розпочнеться об 11:30.

Саміт відбудеться в КВЦ “Парковий”.

У саміті “Кримської платформи” візьмуть участь представники 46 держав та міжнародних організацій.

Перед початком саміту їх зустрічали президент Володимир Зеленський, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, прем’єр Денис Шмигаль, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Після прибуття представників усіх делегацій розпочалася спільна фотосесія.

Саміт “покликаний продемонструвати єдність світової спільноти навколо позиції, що “Крим – це Україна”, засудити злочини РФ в Криму і навколо нього, а також окреслити параметри міжнародної політики деокупації”. Він складатиметься з двох частин.

Першу частину відкриє співачка Джамала піснею “1944”.

В рамках інавгураційного саміту заплановано:

виступ президента України Володимира Зеленського;

виступ спікера Верховної Ради України Дмитра Разумкова;

виступ прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля;

виступи глав іноземних делегацій;

виступ лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва тощо.

Також планується ще один, підсумковий, виступ Володимира Зеленського, після чого буде схвалена Спільна декларація за результатами саміту.

Друга частина (15:30 – 20:00) проходитиме у форматі панельних дискусій.

Загалом плануються чотири тематичні панелі, на яких обговорять наступні теми:

1) політика невизнання спроби анексії Криму, санкції;

2) безпека Азово-Чорноморського регіону;

3) права людини та міжнародне гуманітарне право;

4) економічні та екологічні наслідки окупації.