В історії Ukrainian Fashion Week сезон FW22-23 став п’ятдесятим. Розпочавшись у 1997 році, сезон став першим тижнем моди усієї Центральної Європи, а не лише на території пострадянського простору.

За цей час у межах Тижня моди відбулося понад 1600 показів та презентацій колекцій понад 400 брендів.

У 2022 році Ukrainian Fashion Week святкує своє 25-річчя, і низку подій ювілейного року розпочав новий сезон показом колекцій FW22-23 у форматі phygital і триватиме до 6 лютого.

Щороку Тиждень Моди в України приковує погляди всього світу до України, її трендів, дизайнерів та моделей. Локально про масштабне – так можна описати подію, котра швидко завоювала самобутнє місце у серцях мільйонів. Щороку Ukrainian Fashion Week стає магнітом для модельєрів зі світовим іменем та зоряним часом для багатьох творчих особистостей. На глобальному рівні Тиждень моди в Україні дає можливість маленьким приватним дизайнерам з різних міст України продемонструвати власний талант.

У компанії наголошують, що це не просто 25-річна історія однієї компанії. Це історія українських дизайнерів, яких “якось об’єднала ідея зробити свою країну модною”. Створити країні нову індустрію, яка важлива як економіці країни, і розвитку її культури.

Два гучні повернення відзначають цьогорічний сезон. Відкриває покази шоу нового модного бренду Heart Rate від відомого наприкінці 1990-х років українського дизайнера Сергія Бизова. Окрім цього, колекцію чоловічого одягу покаже відомий український дизайнер Віктор Анісімов.

Вже традиційно для заходу, в окремий день UFW FW22-23 буде представлена ​​програма New Generation of Fashion, у межах якої відбудуться покази дизайнерів-учасників платформ New Names та Fresh Fashion.

Окрім цього, ознайомитись із програмою Ukrainian Fashion Week FW22-23 можна за посиланням.