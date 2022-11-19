У Києві суд наклав арешт на паливно-мастильні матеріали російської компанії, вартість яких понад 40 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

Слідчі Нацполіції виявили фірму, зареєстровану на території країни-агресорки. Підприємство займалося продажем паливно-мастильних матеріалів та речовин. Зараз арештоване та вилучене пальне передали на потреби ЗСУ.

Під час розслідування правоохоронці виявили підприємство, кінцевим бенефіціарним власником якого є громадянин держави-агресорки. Фірма займалася реалізацією паливно-мастильних матеріалів та речовин.

В результаті розслідування, Печерський районний суд Києва наклав арешт на паливно-мастильні матеріали російської компанії. Вартість арештованого майна склала понад 40 мільйонів гривень.

“Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна”, – розповіли у МВС України.

Варто зазначити, що Державна служба фінансового моніторингу України, як підрозділ фінансової розвідки України, в умовах воєнного часу заблокувала більше як на 3,5 мільярда гривень фінансові операції осіб, яких підозрюють у причетності до військової агресії Російської Федерації та Республіки Білорусь проти України.

Відтак, за 9 місяців 2022 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 170 матеріалів щодо фінансових операцій осіб, щодо яких є обґрунтовані підозри, що вони є колаборантами, зрадниками та можуть бути пов’язані з військовою агресією РФ та РБ щодо України.

Під час зазначених фінансових розслідувань Держфінмоніторинг заблокував кошти у сумі 3,55 млрд гривень.