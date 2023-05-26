Джерело: УП з посиланням на джерела у правоохоронних органах
За даними видання, цієї ночі, 26 травня, Олексій Тандир – голова Макарівського районного суду, рухаючись автомобілем мерки “Лексус” здійснив смертельне ДТП.
Інцидент стався на проспекті Берестейському. Тут на блокпості суддя збив 23-річного військовослужбовця Національної гвардії. Унаслідок ДТП нацгвардієць загинув.
Зазначається, що суддя перебував у стані сп’яніння та відмовлявся проходити тест на алкоголь. Винуватця ДТП затримано.
У мережі вже розповсюджують відео з місця ДТП.
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