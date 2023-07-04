Джерело: Печерський районний суд міста Києва
8 квітня чоловік стріляв з гумового пістолета в громадському місці. Чоловік визнав свою вину та пояснив, що хотів таким чином відігнати ворон, які напали на білку.
“В судовому засіданні ОСОБА_1 свою вину в інкримінованому адміністративному правопорушенні визнав, підтримав свої письмові пояснення в матеріалах справи від 08.04.2023, зазначивши, що вистрілив з гумового пістолета, щоб відігнати ворон, які полювали на білку”, – зазначають в постанові суду.
Суд призначив йому штраф в розмірі 1700 грн. Пістолет в чоловіка вилучили та він “зберігається в Печерському УП ГУ НП України в м. Києві відповідно до протоколу, конфіскувати у дохід держави”. У чоловіка також стягнули судовий збір на користь держави в розмірі 536,80 грн.
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