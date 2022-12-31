Попри ракетні обстріли російських загарбників система життєзабезпечення столиці працює, відтак водопостачання та тепло у домівках киян є.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Проте через аварійні відключення без електроенергії наразі лишається 30% споживачів.

Крім того, рух поїздів червоною лінією метро здійснюється від станції “Академмістечко” до станції “Арсенальна”. Обмеження застосовані для здійснення перевірки відкритої ділянки лінії на наявність залишків від уламків ракет. На місце виїхали фахівці.

“Про відновлення руху червоною лінією повідомимо додатково”, – зазначили в КМДА.

За даними ДТЕК, у столиці та низці областей задіяні екстрені відключення електроенергії через масований ракетний обстріл з боку росіян. Зазначається, що через масовану ракетну атаку екстрені превентивні відключення світла задіяні у: Києві; Київській області; Одеській та Дніпропетровській областях.

“Це превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі”, – мовиться у повідомленні.