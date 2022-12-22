російсько-українська війна
22:56 У Росії зафіксували рекордне число затримань з початку вторгнення в Україну — BBC
22:48 У Twitter з’явився рахівничок переглядів дописів
22:22 «Хороший початок»: Блінкен заявив, що обговорював українську мирну пропозицію з лідерами G7
22:15 У Києві ситуація з електропостачанням покращилась: лівий берег дуже близький до графіків – Yasno
21:59 Netflix побудує кіностудію на колишній військовій базі США
21:30 Через російські обстріли на Херсонщині підтверджено загибель 332 цивільних з моменту деокупації, з них 17 дітей — Нацполіція
21:07 В адміністрації Байдена заявили, що Зеленський «навів дуже переконливі аргументи» щодо допомоги Україні – CNN
20:59 Чому люди, які здійснюють гендерний перехід, мають важливе значення для науки про гендер – Reuters
20:40 Власник ПВК «Вагнер» запропонував відправляти російських опозиціонерів у штрафбат
20:28 У Чехії перша група українських військових завершила підготовку в межах місії ЄС
19:47 За добу ЗСУ уразили два склади боєприпасів та три райони зосередження живої сили російських армійців – Генштаб
19:03 «Чернівціводоканал» отримає 16,4 млн євро від KfW на модернізацію водного господарства
19:02 Країни G7 «готові робити більше» для економічної допомоги Україні
18:35 У Києві для військових організували акцію «Нетаємний Санта»
18:03 Вчителі не мають чергувати у «Пунктах незламності» — освітній омбудсмен
17:43 Екснардепа від «Партії регіонів», який закликав отримувати паспорти РФ, оголошено у розшук
17:09 Київ отримав 9 потужних генераторів від Данії – КМДА
Партнерський матеріал
16:57 Що треба знати водію при виїзді за кордон
16:53 «Надзвичайне» – Гілларі Клінтон про звернення президента Зеленського до Конгресу
16:43 Відтепер у РФ таксі передаватиме дані ФСБ
16:27 Швеція інвестуватиме у відновлення України в 2023 році – Мінфін
16:26 Російські окупанти вигадали ще один вид тортур для військовополонених — омбудсмен
15:56 Українська стрічка «Будинок зі скалок» про історію дитбудинку на Донбасі потрапила у шорт-лист «Оскара-2023»
15:54 У Маріуполі знайшли понад 10 тисяч нових могил
15:41 В Україні запускають безоплатний курс із криптограмотності – Мінцифра
15:22 Японія оприлюднила новий план національної безпеки з найбільшим нарощуванням військової сили з часів Другої світової
15:22 Євросоюз надасть Україні ще 900 генераторів
15:13 Журналісти NYT виявили десятки псковських десантників, причетних до вбивств українців у Бучі
15:10 Окупанти завдали ракетних ударів по Краматорську та Часовому Яру
14:55 Ситуація у громадах Київської області, де було відсутнє світло більш як 48 годин, поступово покращується – ОВА

У Києві ситуація з електропостачанням покращилась: лівий берег дуже близький до графіків – Yasno

Надвечір 22 грудня гендиректор постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко зауважив, що ситуація з електропостачанням у Києві трохи покращилась: лівий берег столиці дуже близький до графіків. Водночас на правому - ситуація гірша, проте краща ніж 21 грудня.

Четвер, 22 грудня 2022, 22:15
Підтримати

Про це мовиться у дописі Коваленка у Facebook.

Він зауважив, що Куренівці і Оболоні поки що нелегко, оскільки цим районам нині подається найменше електроенергії.

Водночас Коваленко наголосив, що завдяки тимчасовим схемам вдалося заживити будинки, які з часу обстрілів були без живлення.

Їм мали подати хоча би кілька годин світла”, – пояснив гендиректор.

Окрім цього, Коваленко запевнив, що наразі відновлювальні роботи продовжуються. Він висловив вдячність тим, хто “віддано повертає світло в наші оселі і тримає енергетичний фронт”.

Раніше голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що у Бучанському, Вишгородському, частині Обухівського й Фастівського районів Київської області ситуація з відновленням електропостачання покращується, також вживаються додаткові заходи для відновлення вимкнень електроенергії за графіком.

Окрім цього, до української енергосистеми під’єднали ще один з блоків атомних електростанцій, на даний час триває набір потужності. Та попри це, станом на ранок 22 грудня в Україні зберігається значний дефіцит потужності.

Зазначимо, що під час першого етапу позапланових перевірок операторів системи розподілу Державна інспекція енергетичного нагляду зафіксувала 193 порушення щодо застосування графіків відключень електроенергії. Найпоширенішими виявилися: порушення тривалості перерв між графіками відключення споживачів від електроенергії; застосування стабілізаційних графіків, не передбачених чинним законодавством; відсутність у графіках планових відключень об’єктів, що не входять до переліку критичної інфраструктури; недотримання тривалості відключення. Також виявлено випадки відсутності погодженого з органами місцевого самоврядування списку підприємств, які входять до переліку критичної інфраструктури.

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook