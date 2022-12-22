У Києві ситуація з електропостачанням покращилась: лівий берег дуже близький до графіків – Yasno

Надвечір 22 грудня гендиректор постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко зауважив, що ситуація з електропостачанням у Києві трохи покращилась: лівий берег столиці дуже близький до графіків. Водночас на правому - ситуація гірша, проте краща ніж 21 грудня.

Про це мовиться у дописі Коваленка у Facebook.

Він зауважив, що Куренівці і Оболоні поки що нелегко, оскільки цим районам нині подається найменше електроенергії.

Водночас Коваленко наголосив, що завдяки тимчасовим схемам вдалося заживити будинки, які з часу обстрілів були без живлення.

Їм мали подати хоча би кілька годин світла”, – пояснив гендиректор.

Окрім цього, Коваленко запевнив, що наразі відновлювальні роботи продовжуються. Він висловив вдячність тим, хто “віддано повертає світло в наші оселі і тримає енергетичний фронт”.

Раніше голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що у Бучанському, Вишгородському, частині Обухівського й Фастівського районів Київської області ситуація з відновленням електропостачання покращується, також вживаються додаткові заходи для відновлення вимкнень електроенергії за графіком.

Окрім цього, до української енергосистеми під’єднали ще один з блоків атомних електростанцій, на даний час триває набір потужності. Та попри це, станом на ранок 22 грудня в Україні зберігається значний дефіцит потужності.

Зазначимо, що під час першого етапу позапланових перевірок операторів системи розподілу Державна інспекція енергетичного нагляду зафіксувала 193 порушення щодо застосування графіків відключень електроенергії. Найпоширенішими виявилися: порушення тривалості перерв між графіками відключення споживачів від електроенергії; застосування стабілізаційних графіків, не передбачених чинним законодавством; відсутність у графіках планових відключень об’єктів, що не входять до переліку критичної інфраструктури; недотримання тривалості відключення. Також виявлено випадки відсутності погодженого з органами місцевого самоврядування списку підприємств, які входять до переліку критичної інфраструктури.