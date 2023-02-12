У Києві та чотирьох областях, де через може бути потенційне зростання споживання, можливі аварійні відключення. Нині в Україні дефіциту потужності немає.

Про це повідомило НЕК “Укренерго”.

Сьогодні до обленерго не доводили ліміти споживання. Аварійні відключення можуть стосуватися Києва та Київської, Одеської, Хмельницької та Житомирської областей.

В “Укренерго” додали, що росіяни продовжують спроби атакувати енергосистему України. Протягом ночі Повітряні сили ЗСУ збили п’ять дронів. Росіяни скерували БПЛА для ударів критичної інфраструктури боєприпасами на південно-східному напрямку.

Водночас споживання електроенергії залишається значним у зв’язку зі зниженням температури, хоча й меншим, ніж у будній день. Дефіциту потужності немає завдяки цілодобовій роботі ремонтних бригад та введенню в роботу двох блоків АЕС.

В Одеській області продовжують проводити ремонтні роботи. На інших об’єктах, пошкоджені внаслідок ракетних ударів, також тривають роботи.