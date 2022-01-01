Про це повідомляють #Букви.
Організаторами акції виступили християнська організація “Спільнота святого Егідія” та всесвітній рух молоді, створений всередині Спільноти святого Егідія “Молодь за мир”.
Організацію заснували у Римі в 1968 році. Вона офіційно визнана католицькою церквою та охоплює понад 50 тис. осіб у понад 70 країнах світу. Основною діяльністю є поширення Євангелія, допомога бідним, бездомним, людям похилого віку, мігрантам та діалог між церквами та релігіями.
У Києві акція розпочалася на Бессарабській площі та закінчилася на Майдані Незалежності.
На табличках можна побачити Україну, Північну та Південну Корею, Лівію, Колумбію, Сомалі, Судан, Ірак тощо.
- Нагадаємо, що у Берліні (Німеччина) в новорічну ніч кілька тисяч осіб зібралися біля Бранденбурзьких воріт на святковий феєрверк, хоч його заздалегідь скасували. Організатори провели запуск феєрверка лише для трансляції на телебаченні, охочих не пустили подивитися шоу.
- Також кількох містах Німеччини відбулися мітинги антивакцинаторів, які переросли у протистояння з поліцією. Сотні людей вийшли на вулиці різних міст країни проти жорсткіших правил соціального дистанціювання.
- Раніше громадянин США (Каліфорнія) Еван Нойман, звинувачений у нападі на поліцію під час заворушень 6 січня біля Капітолію, втік до Білорусі і просить там політичного притулку.
- Відомо, що Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) Польщі оприлюднило коментар у зв’язку з масовими протестами через смерть молодої вагітної жінки.