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Організаторами акції виступили християнська організація “Спільнота святого Егідія” та всесвітній рух молоді, створений всередині Спільноти святого Егідія “Молодь за мир”.

Організацію заснували у Римі в 1968 році. Вона офіційно визнана католицькою церквою та охоплює  понад 50 тис. осіб у понад 70 країнах світу. Основною діяльністю є поширення Євангелія, допомога бідним, бездомним, людям похилого віку, мігрантам та діалог між церквами та релігіями.

У Києві акція розпочалася на Бессарабській площі та закінчилася на Майдані Незалежності. 

На табличках можна побачити Україну, Північну та Південну Корею, Лівію, Колумбію, Сомалі, Судан, Ірак тощо. 