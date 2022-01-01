В Україні та інших країнах Європи та світу відбулася Міжнародна акція "Марш миру" до Всесвітнього дня миру. Учасники тримали в руках таблички з назвами країн, де тривають війни. Марші також пройшли у Львові та Івано-Франківську.

Про це повідомляють #Букви.

Організаторами акції виступили християнська організація “Спільнота святого Егідія” та всесвітній рух молоді, створений всередині Спільноти святого Егідія “Молодь за мир”.

Організацію заснували у Римі в 1968 році. Вона офіційно визнана католицькою церквою та охоплює понад 50 тис. осіб у понад 70 країнах світу. Основною діяльністю є поширення Євангелія, допомога бідним, бездомним, людям похилого віку, мігрантам та діалог між церквами та релігіями.

У Києві акція розпочалася на Бессарабській площі та закінчилася на Майдані Незалежності.

На табличках можна побачити Україну, Північну та Південну Корею, Лівію, Колумбію, Сомалі, Судан, Ірак тощо.