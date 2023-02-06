6 лютого підземні поштовхи зафіксували у Румунії та Молдові, а також низці інших країн, однак найбільші руйнування сталися у Туреччині та Сирії. Заступник директора Інституту геофізики НАН Олександр Кендзера зауважив, що в Україні сильні землетруси можуть статися, зокрема, у Києві та Криму.

Про це інформує “Резонанс”.

Землетруси у Туреччині виникли у сейсмоактивному поясі до якого належить й Україна. Кендзера пояснив, що Україна перебуває у зоні Вранча та фактично розташована на краю того самого поясу, в якому сталися землетруси в Туреччині й Сирії.

“Землетруси на території України були й будуть у майбутньому. Річ у тім, що ми розташовані фактично на краю того самого поясу, в якому відбулися землетруси в Туреччині на кордоні із Сирією. Ми розташовані на північному краї цього поясу, а землетруси відбулися на південно-західному”, – наголосив експерт.

За його словами, все залежить від того, про який землетрус мовиться. Підземні поштовхи з вогнищами в зоні Вранча на території Румунії – від цих землетрусів сейсмічні хвилі підходять й викликають коливання зокрема й у Києві.

Землетруси відбувалися весь час, і на території України, також Туреччини. Проте вони не мали такого масштабу.

“Це говорить про те, що твердиня, яка була побудована понад 2 тисячі років – ніколи не була зруйнована. Зараз вона зруйнувалася. Це говорить про те, що землетрус відбувся сильніший, але набагато ближче до цієї історичної побудови, яка захищається ЮНЕСКО”, — пояснив сейсмолог.

Зокрема сильні підземні поштовхи можуть зафіксувати у Криму, який має власні сейсмоактивні зони, — південне узбережжя. Експерт нагадав, що у 1927 році там відбувся такий сильний землетрус, що він фактично все узбережжя зруйнував.

Він додав, що землетрус у Туреччині стався у сейсмоактивному поясі до якого належить й Україна. Але зауважив, що землетруси відбулися на південно-західній окраїні цього пояса, а ми лежимо на північно-східній частині.

Фахівець також дав рекомендації щодо того, як діяти при сильному землетрусі.

“Все залежить від того, де ви знаходитеся, якщо ви перебуваєте в сучасному будинку, який є сейсмостійким, то тоді вам не потрібно нікуди виходити. Якщо йдеться про панельні будинки, які можуть скластися так як це показали турецькі умови, в такому випадку з нижніх поверхів можна встигнути втекти”, — зазначив Кендзера.

Він додав, що у разі перебування на вулиці біля висоток потрібно ховатися у в місцях, де сходяться стіни, або там де несучі стовби, адже, наприклад, можна травмуватися уламками від вікон.