У Києві запроваджується посилена комендантська година. Вона триватиме з 20:00 26 березня по 7:00 28 березня.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Посилена комендантська година запроваджується у Києві та Київській області з 20:00 26 березня, а триватиме вона до 7:00 28 березня, повідомив міський голова Києва.

Протягом цього часу пересуватися містом може лише транспорт за спецперепустками. Громадянам дозволяється виходити на вулицю під час комендантської години лише для того, аби пройти до укриття під час сигналу тривоги. Магазини, аптеки, громадський транспорт та заправки не працюватимуть протягом посиленої комендантської години, каже Кличко.