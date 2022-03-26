Декілька годин тому влада столиці сповістила, що в Києві запроваджується посилена комендантська година, яка триватиме від 20:00 26 березня до 7:00 28 березня. Проте вже за деякий час посилення комендантської години скасували.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Посилена комендантська година запроваджується у Києві та Київській області з 20:00 26 березня, а триватиме вона до 7:00 28 березня, повідомив міський голова Києва.

Протягом цього часу пересуватися містом може лише транспорт за спецперепустками. Громадянам дозволяється виходити на вулицю під час комендантської години лише для того, аби пройти до укриття під час сигналу тривоги. Магазини, аптеки, громадський транспорт та заправки не працюватимуть протягом посиленої комендантської години, каже Кличко.

Вже через декілька годин мер Києва повідомив, що запровадження посиленої комендантської години скасовується.

За новою інформацією від військового командування, комендантська година у Києві та області найближчими днями не буде посилена.

“Час комендантської години залишиться в звичайному режимі – з 20:00 до 7:00. Вдень у неділю столицею та в області пересуватися буде можна”, – написав Кличко.