Про це інформує пресслужба ДТЕК.

Сьогодні вранці, 18 лютого, російські війська випустили низку ракет по території України, через що у Києві, а також Київській, Одеській, Дніпропетровській областях застосовувалися екстрені відімкнення електроенергії.

Проте згодом у ДТЕК повідомили, що екстрені відключення у Києві, на Київщині, Одещині та Дніпропетровщині скасовуються.

А також зазначили, що Одеська область повертається до стабілізаційних графіків відключень, тоді як у деяких районах Києва та Київської області також можливі відключення за графіком через ремонт мереж.

Натомість обмеження електропостачання в Дніпропетровській області не застосовуються.