Про це інформує пресслужба ДТЕК.
Сьогодні вранці, 18 лютого, російські війська випустили низку ракет по території України, через що у Києві, а також Київській, Одеській, Дніпропетровській областях застосовувалися екстрені відімкнення електроенергії.
Проте згодом у ДТЕК повідомили, що екстрені відключення у Києві, на Київщині, Одещині та Дніпропетровщині скасовуються.
А також зазначили, що Одеська область повертається до стабілізаційних графіків відключень, тоді як у деяких районах Києва та Київської області також можливі відключення за графіком через ремонт мереж.
Натомість обмеження електропостачання в Дніпропетровській області не застосовуються.
- Протягом двох днів енергетики відновили електропостачання у 24 населених пунктах Донецької області, що були знеструмлені внаслідок атак РФ.
- В Україні працюють над новим форматом електростанцій та підстанцій, які дозволять краще захистити систему від ракетних ударів. Водночас країна продовжує відновлювати постраждалі енергооб’єкти.