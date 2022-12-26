Про це повідомило “Укренерго”.

Дефіцит спровоковано значними пошкодженнями магістральних мереж масованими атаками росіян.

Через перевищення лімітів споживання введені аварійні відключення світла введено у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Львівській, Київській областях та у Києві.

На сьогодні продовжуються ремонтні роботи на об’єктах генерації та електромережах, які було пошкоджено внаслідок дев’яти масованих ворожих атак. Відновлення потребує значного часу через масштабність та складність пошкоджень.

“Водночас ми розуміємо наміри ворога і ризики повторних атак на електромережі та електростанції. Маємо бути готовими до різних ситуацій та подбати про тих, хто цього потребує. Ми готові до будь-яких сценаріїв та за будь-яких умов відновлювати роботу енергосистеми”, — йдеться у повідомленні.