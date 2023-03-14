У Києві та області частково запровадили стабілізаційні відключення електроенергії – ДТЕК

Сьогодні, 14 березня, у Києві та Київській області частково діятимуть стабілізаційні відключення електропостачання.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

Зазначається, що стабілізаційні відключення діятимуть у таких районах столиці як:

Голосіївський

Святошинський

Шевченківський

Солом’янський

Щодо області, то стабілізаційні відімкнення задіяні у таких районах як:

Бучанський

Обухівський

Фастівський

Як наголосили у ДТЕК, стабілізаційні відімкнення запроваджені, оскільки через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів.

Саме тому за поданням НЕК “Укренерго” були застосовані стабілізаційні відключення згідно з графіками.