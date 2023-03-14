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У Києві та області частково запровадили стабілізаційні відключення електроенергії – ДТЕК

Сьогодні, 14 березня, у Києві та Київській області частково діятимуть стабілізаційні відключення електропостачання.

Вівторок, 14 березня 2023, 10:54
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Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

Зазначається, що стабілізаційні відключення діятимуть у таких районах столиці як:

  • Голосіївський
  • Святошинський
  • Шевченківський
  • Солом’янський

Щодо області, то стабілізаційні відімкнення задіяні у таких районах як:

  • Бучанський
  • Обухівський
  • Фастівський

Як наголосили у ДТЕК, стабілізаційні відімкнення запроваджені, оскільки через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів.

Саме тому за поданням НЕК “Укренерго” були застосовані стабілізаційні відключення згідно з графіками.

Теги: Kyiv, відключення електроенергії, ДТЕК, Київ, Київська область, стабілізаційні відключення

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