У Києві та області частково запровадили стабілізаційні відключення електроенергії – ДТЕК

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.
Зазначається, що стабілізаційні відключення діятимуть у таких районах столиці як:
- Голосіївський
- Святошинський
- Шевченківський
- Солом’янський
Щодо області, то стабілізаційні відімкнення задіяні у таких районах як:
- Бучанський
- Обухівський
- Фастівський
Як наголосили у ДТЕК, стабілізаційні відімкнення запроваджені, оскільки через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів.
Саме тому за поданням НЕК “Укренерго” були застосовані стабілізаційні відключення згідно з графіками.
- У ніч на 9 березня РФ завдала чергового масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України та будинках цивільного населення. Загалом протягом доби російські війська здійснили пуск 84 ракет різного базування, 34 з яких знищено українськими захисниками, а ще 8 не досягли своїх цілей.